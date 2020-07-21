Pınar Gültekin paylaşımı tepki çeken Demet Akalın’a Datça Belediyesi’nden yanıt

Şarkıcı Demet Akalın’ın Pınar Gültekin paylaşımına tepki gösteren Datça Belediyesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Tatil için bizi hiç tercih etmemiş olmanızdan mutluluk duyuyoruz. Umarız tercihiniz hiç değişmez” dedi.

Muğla’da 5 gündür kayıp olan ve eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Pınar Gültekin ile ilgili paylaşım yapan şarkıcı Demet Akalın büyük tepki çekti. Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın? Varile beton dökmek ne ya”

Sosyal medyada Akalın’ın paylaşımına eleştiri yağarken, en dikkat çeken tepki ise Datça Belediyesi’nden geldi.

Datça Belediyesi, Demet Akalın’ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“Tatil için bizi hiç tercih etmemiş olmanızdan mutluluk duyuyoruz. Umarız tercihiniz hiç değişmez...”

Tatil için bizi hiç tercih etmemiş olmanızdan mutluluk duyuyoruz. Umarız tercihiniz hiç değişmez... https://t.co/qHtJW0CX8W — Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) July 21, 2020

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