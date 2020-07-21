Pınar Gültekin'i öldüren zanlının kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde zanlı Cemal Metin Avcı'nın cesedi yok etmek için benzin aldığı görülüyor.

Muğla'da 5 gün önce kaybolan Pınar Gültekin'in bugün ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Katilin Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı olduğu anlaşıldı. Gültekin'in Avcı tarafından dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı belirlendi.

Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın cinayet öncesine ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Avcı'nın akaryakıt istasyonuna geldiği ve cesedi yok etmek için buradan benzin aldığı görülüyor.

Pınar Gültekin’i öldüren zanlının görüntüleri ortaya çıktı https://t.co/Tyuyb7GoZo pic.twitter.com/7geA2HZx6f — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 21, 2020

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