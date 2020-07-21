Elektrikli scooter girişimi Martı, 25 milyon dolar yatırım aldı

Elektrikli scooter kiralama girişimi olan Martı, 25 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu. Söz konusu yatırımın kimler tarafından yapıldığı ve şirketin değerlemesi ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bugüne kadar 212 ve Wamda Capital'dan yatırım alan Martı, 2018 yılında kurulmuş ve ilk olarak 2019 yılının mart ayında kullanıma sunulmuştu.

Yatırımlar, 2019'u geçti

Bu yatırımla birlikte şu ana kadarki 2020 girişim yatırımları 110 milyon dolara ulaşarak, 2019'un tamamını geçmiş oldu. Bu yılın en büyük yatırımları Martı'ya, Insider'e ve Meditopia'ya yapılan yatırımlar oldu. Bu girişimlere yapılan yatırımlar toplamda 72 milyon dolar oldu.

'Önümüzdeki 3 yıl içinde milyarlarca dolarlık değer yaratacağız'

Geçen hafta Ulaştırma Bakanı'nın 'yasal düzenleme gelecek' sözleriyle gündemde olan Martı, şu açıklamayı yaptı: