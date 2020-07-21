İzmir'de Pınar Gültekin için yürüyen kadınlara polis müdahalesi

Muğla’da Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin için İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etti.

İzmir'de Pınar Gültekin için Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, Alsancak’ta basın açıklaması yaptı.

ANKA'nın haberine göre, açıklamanın ardından yürümek isteyen kadınlara polis müdahale etti. En az 15 kadın gözaltı alındı.

Kadınlar gözaltı sırasında sık sık, “Katledilen kadınlar isyanımızdır” sloganları attı.

Pınar Gültekin'in öldürülmesini protesto için İzmir'de eylem yapan kadınlara polis müdahale etti. 15 kadın gözaltına alındı.https://t.co/abyMz1Qjm0 pic.twitter.com/YnZAC9rMnX — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) July 21, 2020

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İzmir’de kadın cinayetini protesto eden kadınlar işkence ile gözaltına alındı.



Kadın cinayetlerini protesto edenlere değil cinayetleri işleyen faillere işlem yapın! pic.twitter.com/pRR0sj7ezI — ÇHD Kadın Ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (@ChdKadin) July 21, 2020

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