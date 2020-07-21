Cemal Enginyurt'un disipline sevk edilmesi MHP'de istifa getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, Milletvekili Cemal Enginyurt'un ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine duyarsız kalmamak adına bu kararı aldığını duyurdu.

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, düzenlediği basın açıklamasında, Enginyurt'un ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine duyarsız kalamayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı;

"Ordulunun sorununu anlatan bir konuşmasından dolayı genel merkezimizin, sayın milletvekilimiz hakkında yapmış olduğu ihraç talebine karşı MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz olarak bu tepkiye duyarsız kalmak istemiyorum.

"Biz Ordulunun bize verilen 83 bin oyunun hesabını sorduk. MHP'ye 83 bin oy vererek TBMM'ye gönderilen vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İl Başkanlığından bugün itibariyle istifa ediyorum."