İBB, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 vurgusu yaptı: Yasalar uygulanmış olsaydı, Pınar Gültekin bugün aramızda olacaktı

Cemal Metin Avcı isimli erkek tarafından katledilen Pınar Gültekin'e ilişkin paylaşım yapan İBB, "Yasalar uygulanmış olsaydı Pınar Gültekin bugün aramızda olacaktı. Tek bir kadının daha öldürülmesine tahammülümüz yok!" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabından, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin ile ilgili paylaşım yapıldı.

İBB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Artık yeter' denilerek şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284'ün uygulanmasını ve kadınların eşit yaşamasını istiyoruz. Yasalar uygulanmış olsaydı Pınar Gültekin bugün aramızda olacaktı. Tek bir kadının daha öldürülmesine tahammülümüz yok!"

İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284’ün uygulanmasını ve kadınların eşit yaşamasını istiyoruz.



Yasalar uygulanmış olsaydı Pınar Gültekin bugün aramızda olacaktı. Tek bir kadının daha öldürülmesine tahammülümüz yok!#istanbulsözleşmesiyaşatır#pinargultekin pic.twitter.com/O24HZvxFp6 — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) July 21, 2020

​Ne olmuştu?

Muğla'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.

DHA'nın aktardığına göre, gözaltına alınan ve eski sevgilisi olduğu belirtilen Cemal Metin Avcı'nın şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Cemal Metin Avcı, burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar bayılınca boğarak öldürdü. Ardından, Pınar'ın cesedini varile koyup yaktı, üstüne beton döktükten sonra ormanlık alana götürüp attı. Cemal Metin Avcı'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti.