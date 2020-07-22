Sabahtan bu yan kayıp olan 17 yaşındaki Damla Horoz için sosyal medyadan çağrı

Muğla'da geçen hafta kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğünün ortaya çıkmasını takiben, 17 yaşındaki Damla Horoz'un da kayıp olduğunun belirtilmesi üzerine Twitter üzerinden '#damlahorozbulunsun' etiketiyle çağrılar yapılmaya başladı.
Söz konusu etiket, şu an Türkiye'de en çok konuşulan gündem olarak öne çıkıyor.
Etiketle birlikte yapılan paylaşımlara göre Damla Horoz, dün sabah 4 civarında Düzce'de kayboldu.
Bu kez iyi haber gelsin lütfen. Damla Horuz bu sabah saat 4’ten beri kayıpmış.— nevabit 🐞 (@Ayriksi_) July 21, 2020
Kaybolduğu yer: Düzce, Gölyaka
irtibat numarası 05446319480
Hashtag'e yazalım lütfen #damlahoruzbulunsun pic.twitter.com/7kwP0pdWTf
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