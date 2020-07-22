Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Erdoğan ve Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Libya ve Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 21, 2020

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