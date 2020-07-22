Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Akarçeşme: Ergenekon ve Balyoz davalarında sahte deliller yerleştirilmiş

FETÖ'ye ait Today's Zaman'da Genel Yayın Yönetmenliği yapan Sevgi Akarçeşme, FETÖ'nün Ergenekon ve Odatv gibi davalarda sahte delil yerleştirme suçlarını işlediğini itiraf etti.
Akarçeşme "Cemaatin sahte delil yerleştirdiğini öğrendiğimde, hayal kırıklığına uğradım. Soru çalma meselesine inanmıyordum ama doğruymuş" diye konuştu.
🔥🔥🔥 FETÖ’de isyan çıktı: Tepedeki oligarşik yapı dağılsın.— AliFuatDuatepe (@Ralifuatduatepe) July 21, 2020
⁉️"MÖZ" savaşı kazanacak mı?
Bu arada;
❌Cemaat değil: FETÖ
❌Hizmet hareketi değil: TERÖR ÖRGÜTÜ
❌Hocaefendi değil: TERÖRİSTBAŞI pic.twitter.com/W4x9o9msyb
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