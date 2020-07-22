Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Akarçeşme: Ergenekon ve Balyoz davalarında sahte deliller yerleştirilmiş

🔥🔥🔥 FETÖ’de isyan çıktı: Tepedeki oligarşik yapı dağılsın.

⁉️"MÖZ" savaşı kazanacak mı?

Bu arada;

❌Cemaat değil: FETÖ

❌Hizmet hareketi değil: TERÖR ÖRGÜTÜ

❌Hocaefendi değil: TERÖRİSTBAŞI pic.twitter.com/W4x9o9msyb