16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, 21 Temmuz Salı akşamı gittiği Manisa'da kayboldu.

Birgün gazetesinin haberine göre, en son saat 20:00 sularında Manisa Cumhuriyet mahallesinde görülen Hıdırtepe'nin üzerinde gri bir elbise olduğu söylendi.

Aile Hıdırtepe'nin eve dönmemesi üzerine emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

Eylem Hıdırtepe'nin Birgün'e konuşan kardeşi Duygu Hıdırtepe, Menemen'de birlikte yaşadığı babasıyla anlaşamadığını söylemesi üzerine, kardeşini Manisa'da yaşayan annesinin yanına göndermek üzere otobüse bindirdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Eve vardığında kapıdan eşyalarını bırakıp hemen geleceğini söylemiş ama dönmedi. Manisa'da bir arkadaşı ya da gidebileceği bir yer yok. Üzerinde gri bir elbise var, saçları pembe, kızıl ve boyun hizasında. Görenler, 05423103488 - 05362022406 numaralarını arayabilir."