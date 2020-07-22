Düzce'nin Gölyaka ilçesinde oturan ve dün kaybolduğu belirtilen 17 yaşındaki Damla Horoz, sosyal medya hesabından video paylaşarak "Kaçırıldı falan diye endişe etmişsiniz, ama ben kaçırılmadım hepinize teşekkür ediyorum. Ailemin beni aradığını farkındayım ama ben onlara gitmek istemiyorum" dedi.

Evinden ayrılan 17 yaşındaki Damla Horuz'dan haber alamayan ailesi durumu kolluk kuvvetlerine haber verdi. Genç kadının kaybolduğu haberi kısa sürede tüm sosyal medyaya yayıldı. Güvenlik güçleri genç kadının bulunması için inceleme başlatırken Damla Horoz, sosyal medya hesabından iki video paylaşarak kendisinin iyi olduğunu ailesiyle yaşamak istemediğini söyledi.

Damal Horuz, ilk videosunda ailesi ile yaşamak istemediğini, şiddet gördüğünü belirterek "Başkasının yaydığı sahte şeylere inanmayın. Ben gayet güvendeyim. Ben asla ailemle yaşamak istemiyorum çünkü bana çok şey yaşattılar. Bana psikolojik baskı yaptılar. Çok dayak yedim, jandarmaya gittim yurda gitmek istiyorum dedim. Beni göndermediler geldiler aldılar. Ben de korku ile gittim. Dayımlar beni dövdüler, kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Arkadaşımın evindeyim, güvendeyim, lütfen sahte şeylere inanmayın" dedi.

17 yaşındaki kayıp Damla Horoz sosyal medya hesabından mesaj paylaştı: Ailemin beni aradığını farkındayım ama ben onlara gitmek istemiyorum https://t.co/7F6e13wWv5 pic.twitter.com/3D46lBuBRu — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 22, 2020

Horoz, ikinci videoda ise polise gideceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben buradan sesimi duyurduğum için çok mutluyum. Ailemden korktuğum için, jandarmada ailemle yüz yüze geldiğimde bir şey diyemedim, kabul etmek zorunda kaldım söylediklerini, ben küçük olduğumdan dolayı beni hiç adam yerine koymadılar. İki kere gitmeme rağmen birincisinde 'tamam affettik' ikincisinde 'bari yurda yerleştirelim' demediler. Ben şu an çok rahatım, çok güvendeyim, kaçırılma gibi bir durum da yok, ben kendi isteğimle evden çıktım. Ben ailemin beni aradığını farkındayım ama onlara gitmek istemiyorum. Gerekirse bir yurda falan yerleşirim, ama ben onlara gitmek istemiyorum. Biraz kafa toplamak istiyorum, kafamı topladığım zaman zaten ben polise gideceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Kaçırıldı falan diye endişe etmişsiniz, ama ben kaçırılmadım hepinize teşekkür ediyorum iyi geçeler diliyorum."

Genç kadın, son olarak da "Ben bütün herkesin kayboldu haberlerini kaldırmalarını istiyorum, psikolojik olarak çok kötüyüm lütfen herkes kayboldu haberlerini kaldırsın, rica ediyorum, sizi haberdar etmeye devam edeceğim ve de aileme asla gitmek istemiyorum, hepinizi seviyorum, iyi geceler" paylaşımında bulundu.