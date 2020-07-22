Dolar bir ay sonra geriledi: Güne 6.83 seviyesinde başladı

Piyasalarda yarın Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı bekleniyor.

Yurt dışında ise artan koronavirüs vakalarına rağmen teşvik paketleri ve aşıdaki gelişmeler küresel ekonomide iyimserliğin artmasına neden oluyor.

Dolar/TL güne 6.83 seviyesinde başladı.

Euro/TL ise 7.88 civarında seyrediyor.