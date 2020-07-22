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    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, tekstil işçisi Sevim Akkoç (45), 13 yıldır çalıştığı fabrikada, evde yaptığı keki, çay molasına 5 dakika kala mesai arkadaşlarına ikram ettiği gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkartıldı.

    13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız kovuldu

    © DHA /
    Türkiye
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    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, tekstil işçisi Sevim Akkoç, 13 yıldır çalıştığı fabrikada, evde yaptığı keki, çay molasına 5 dakika kala mesai arkadaşlarına ikram ettiği gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkartıldı.

    aycuma ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında 13 yıldır çalışan 45 yaşındaki Sevim Akkoç, 27 Haziran günü evde yaptığı keki, iş yerinde, mesai arkadaşlarına ikram etti. Hakkında tutanak tutulan Akkoç'un savunması alındı.

    ‘Yiyecek ile girilmesinin yasak olmasına rağmen kuralı ihlal etti’

    Savunma verdikten sonraki 2 gün, işe giderek mesaiyi tamamlayan Akkoç, 3. gün ise fabrikaya alınmadı. Sevim Akkoç, yetkililerle yaptığı görüşmede, iş akdinin feshedildiğini öğrendi. Fabrika yönetimi, Akkoç'a gönderdiği tebligatta, 2019 Eylül ayında bir çalışanla kavga ettiği ve üretim bölümüne yiyecek ile girilmesinin yasak olmasına rağmen kuralı ihlal ettiği, sorumlu şefi diğer çalışanların arasında küçük düşürmeye çalışarak, tehdit etmesi nedeniyle iş yeri ve iş hukuku kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle iş akdinin bildirimsiz ve tazminatsız feshedildiğini ifade etti. Tazminatını alamayan Akkoç, Çaycuma İş Mahkemesi'ne işe iadesi davası açtı.

    ‘Beni işten atmak için hazırlık yapmışlar’

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    Facebook'tan ek iş yaptı, tazminatsız kovuldu
    Uzun yıllar çalıştığı fabrikada kendisine baskı ve mobbing uygulandığını öne süren Akkoç, kek yüzünden işten atıldığını söyledi.  Akkoç, şunları söyledi:

     "27 Haziran'da kek yaptım. Saat 10.00'da molaya çıkıyoruz. Keki molaya 5 dakika kala arkadaşlarıma ikram ettim. Yanımdaki arkadaşlarım yedi. Bant şefimiz, 'Mola geldi mi, niye kek yiyorsun, yasak değil mi?' diye söylendi. Ben de 'Vermiş bulundum bir kere' dedim. Haberim yokken arkadaşlarımı toplamışlar, tutanaklar tutmuşlar. Beni işten atmak için hazırlık yapmışlar."

     ‘Kek bahaneydi’

    Olaydan sonraki 3. gün fabrikaya alınmadığını anlatan Akkoç, "Cumartesi oldu bu olay. Pazartesi ve salı günü işime devam ettim. Çarşamba günü güvenlik, kartımı basmamamı ve içeri girmememi istedi. Ben kartımı basıp, içeri girdim. Muhasebeye çıktığımda tüm tutanaklar tutulmuş. Tazminatsız iş akdimi feshetmişler. Kek ikram etme bahanesiyle işten atıldım. Şimdi mahkemeye başvurdum. Hakkımı yasal yollarla arayacağım" diye konuştu.

    Fabrika müdürü konuştu

    Fabrika Müdürü Erdal Aydın ise Sevim Akkoç'un daha önceleri de iş hukukuna aykırı hareketleri nedeniyle tutanaklar tutulup, uyarıldığını söyledi. Son olayda iş yerinde yasak olan yiyecekleri tüm uyarı ve tebligatlara rağmen üretim alanında yemesiyle ilgili tutanak tutulduğunu kaydeden Aydın, daha sonra iş akdinin feshine karar verildiğini söyledi.

     

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    Etiketler:
    Erdal Aydın, baskı, Mobbing, Tazminat, Mahkeme, kek, Zonguldak, Çaycuma, Fabrika, Sevim Akkoç
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