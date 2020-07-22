İletişim Başkanı Altun: Bırakın beşinci kol faaliyetleri sürdürmeyi, gerçek anlamda dördüncü kuvvet olarak hareket edin

İletişim Başkanı Altun, bazı basın gruplarının dışarıdan fonlandığını ve manipülatif bilgi ürettiğini belirterek, "Bırakın artık bu coğrafyada beşinci kol faaliyetleri sürdürmeyi ve gerçek anlamda dördüncü kuvvet olarak hareket edin. Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin" dedi.