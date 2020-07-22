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    'Okullar için 2 senaryo gündemde'

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    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1284)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007221042503520-okullar-icin-2-senaryo-gundemde/

    Kulislerde konuşulanlara göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını göz önünde bulundurularak okullar için iki senaryo hazırlandı. Birinci senaryo uzaktan eğitim, ikinci senaryo is yüz yüze eğitimin ağırlıkta olduğu 'hibrit model' olarak belirlendi.

    Milli Eğitim Bakanlığı okulları 31 Ağustos’ta açmak için hazırlık yapıyor ancak salgının seyri her şeyi değiştirebilir. Kulislerde konuşulanlara göre okulların açılması ya da açılmaması üzerine farklı senaryolar hazır. Birinci senaryo, uzaktan eğitim. Okulların açılmaması üzerine kurgulanan bu modelde öğrenciler canlı sınıf uygulamaları üzerinden eğitim alacak.

    İkinci senaryo ise yüz yüze eğitimin ağırlıkta olduğu hibrit model. Haftalık 40 saatlik dersler 20 saate indirilecek. Sınıflarda öğrenci sayısı azaltılacak. Öğrenciler bölünerek pazartesi-çarşamba-cuma ve salı-perşembe-cumartesi okula gelecek. Özel okullar da kendi planlarını hazırladı. İşte okullarda yapılan hazırlıklardan bir kısmı:

    Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre bakanlığın hazırladığı senaryolardan biri uzaktan eğitim. Okulların açılmaması üzerine kurgulanan bu modelde öğrenciler daha aktif olarak canlı sınıf uygulamaları üzerinden eğitim alacak. Bakanlığın tercih ettiği ise yüz yüze eğitimin ağırlıkta olduğu hibrit model.

    Haftalık 40 saatlik dersler 20 saate indirilecek. Sınıflarda öğrenci sayısı azaltılacak. Öğrenciler bölünerek pazartesi-çarşamba-cuma ve salı-perşembe-cumartesi okula gelecek. Özel okullar da kendi planlarını hazırladı. Okullarda yapılan hazırlıklardan bir kısmı şöyle:

    'Karma model hazırlığındayız'

    Sevinç Atabay (TED Genel Müdürü): Her türlü senaryo hazırlığı yapıyoruz. Yüz yüze olması en büyük isteğimiz. Dünyada online lise modelleri uygulanmaya başlandı. Biz de olası durumlara karşı 'karma model' denilen bir kısım yüz yüze, bir kısım uzaktan eğitimi düşünüyoruz. Çocukların değişimli geldiğini düşünerek seyreltilmiş sınıf modeline geçeceğiz. Evde devam edip, ertesi gün yüz yüze devam etmesini planlıyoruz. Diğer planımız da belli, bir süre uzaktan eğitim devam ederse temel dersler dediğimiz akademik derslerle birlikte görsel sanatlar, sanat, spor ve müzik ile ilgili daha aktif online kullanım sağlamak. Uzaktan beden eğitimi dersleri planlıyoruz.

    'Tek kişilik sıralara döndük'

    Fatih Öztürk (Bilfen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanvekili): Sınıftaki mevcutları düşürebileceğimiz oranda düşürdük. Tek kişilik sıralara döndük. Eğitimde teknolojiyi daha verimli kullanacağız. Sınıflarda dolapları çıkartarak metrekareleri büyüttük. Okullar açılsa bile çocuklar isterlerse aynı dersi evde, uzaktan takip edecek, isterse yüz yüze izleyecek. O anki sağlık durumuna göre hareket edeceğiz. Yeni sınıfları 20 kişide dondurduk. Yeni bir yemekhane düzenine geçiyoruz. 2-3 parti halinde yemekler yenecek. Bir kısım öğrenci paket olarak sınıfta yemeğini alacak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylarsa ders saatlerini kısaltabiliriz. Uygulamalı derslerde temas halinde sıkıntı yaşanabilir. Kendi pandemi bilim sağlık kurulumuzu oluşturduk.

    '4-5 model üzerinde çalışıyoruz'

    Ful Akıngüç Över (Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı): 'Hibrit model' üzerinde çalışmalar devam ediyor. Şu aşamada MEB’in vereceği kararı bekliyoruz. Hibrit modelde eğitim, yüz yüze ve online öğretim olarak planlanmış. Sınıf kontenjanları 8-12 kişi. Servisler ve yemek sistemi yeniden düzenlenecek. Bakanlık online eğitim dediğinde daha önce yaptığımız çalışmaların daha gelişmiş hali ile devam edeceğiz. Yeni bir bilgi işlem teknoloji yatırımı yaptık. Seyreltilmiş sınıflar olabilir. Çocuk haftada bir gün evde kalıp, direkt sınıfın içine bağlanabilir. 8 kişilik gruplar evden bağlanarak sınıf içinde olabilir. Çocuk evden canlı olarak öğretmeni izleyip, sorular sorabilir. Öğrencileri pazartesi-çarşamba-cuma ile salı-perşembe-cumartesi okula gelmek üzere gruplara ayırdık. Okula girişten itibaren hijyen, maske, ateş ölçme sistemi olacak. Çocuklar sınıflarda siperliklerle ayrılıyor hem sağ hem solundaki çocuklarla konuşsa bile aradaki siperliklerle hijyeni sağlamaya çalışıyoruz. 8’er kişilik gruplar oluşturduk. Çocuklar bu gruplarla yemeğe, bahçeye gidecek. Küçük gruplarda bu 4 kişilik olacak. Ders izlemi biçimini detaylandırmak için 4-5 model üzerinde çalışıyoruz.

    'Hem uzaktan hem yüz yüze olacak'

    Özlem Dağ (Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü): Bütün okullar Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan ortak kararlar doğrultusunda hareket edecek. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, 17 Ağustos itibarıyla tamamen yüz yüze eğitime geçmeye hazırız. Okul servisleri sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre düzenlenecek. Uzaktan eğitime geçilmeden hemen önce, pandemi açıklandığında servislerimizde yapılan nano gümüş iyon temizliği, okullar açıldıktan sonra da düzenli olarak devam edecek. İlkokul kademesinden itibaren tüm öğrencilerimiz ise maske veya siperlik kullanacak. Kampüslere giriş yapan herkesin ateşi ölçülecek. Yemekhanelerimizde yeni oturma düzeni oluşturuldu. Bahçelerimize sosyal mesafe çizgileri çizdik. Eğer süreç yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte yani hibrit eğitime geçilecek şekilde ilerlerlerse; uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimi birlikte yürütmeye de hazırız.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1284)
    Etiketler:
    hibrit, Uzaktan eğitim, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs testi, Koronavirüs, öğretim, Eğitim, Okul
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