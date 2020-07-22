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    23 yaşındaki Halit Ayar

    Halit Ayar cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007221042504325-halit-ayar-cinayeti-davasinda-savci-mutalaasini-acikladi/

    İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül'de 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı mütalaasında, Ayar'ı defalarca bıçaklayan sanık Emra Yaşar için müebbet hapis talep ederken, Ayar henüz sağken tekmeleyen sanık Erhan Kurdal hakkında da ağırlaştırılmış müebbet istedi.

    İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Haziran'da görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.  

    Mütalaada olay anlatıldı

    Mütalaada, maktul Halit Ayar ve arkadaşlarının birlikte gezmek ve eğlenmek için Beyoğlu'na gittiklerini, saat 04.10 sıralarında Şişhane Metro durağına geldiklerinde sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal karşılaştıklarını belirtti.Sanık Kurdal'ın, şikayetçi Tolga Ozan'dan bira istediği ve bununla da yetinmeyerek "İki teklik atın da biz de bira alalım" dediği, şikayetçi Tolga Ozan'ın para olmadığını söylemesi üzerine sanık Kurdal'ın, elindeki şişeyle Ozan'a vurduğu ve kavganın böyle başladığını mütalaada anlatıldı.

    Kavgaya diğer sanık Emra Yaşar'ın da dahil olduğu, maktül ve şikayetçilerin de korunmak için kendilerine saldıran sanıklara darpta bulundukları, sanık Emra Yaşar'ın cebindeki bıçakla saldırdığı ve olaylar sırasında bıçağı maktül Halit Ayar'a sallayıp kendisini sol göğsünden yaraladığı kaydedildi. Şikayetçilerin önce olay yerinden uzaklaştığını, ancak maktul Halit Ayar'ın kaçmak isterken düşmesi üzerine sanıklardan Emra Yaşar'ın, maktül Ayar'ı sırtından bıçaklamaya devam ettiği, maktül yerden kalkmak isterken sanık Erhan Kurdal'ın tekmelerle karnına vurduğu ifade edildi. Mütalaada, durumu gören şikayetçi Mustafa Sinan Nalçacı'nın sanıklara engel olmak istediğinde, sanık Emra Yaşar tarafından birkaç yerinden bıçaklandığı, ayrıca sanık Erhan Kurdal'ın da şikayetçi Tolga Ozan'a "Para ver lan" diye bağırdığını ve sanıkların olay yerinden uzaklaşarak birbirlerinden farklı yerlere gittikleri belirtildi.

    'Savunmalar suçtan kurtulmaya yönelik'

    Savcı, her iki sanığın ifadelerinde, olayın başlangıcında geride durduklarını ileri sürdüklerini ifade ederek "Sanık Emra Yaşar'ın olayı genel olarak hatırlamasına karşın maktulün yere düştüğü ve onu bıçakladığı anı anımsayamadığını beyan etmesinin özellikle kamera görüntüleri karşısında suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar olduğunu" kaydetti.

    'Her iki sanık da kasten öldürme suçunu işledi'

    Sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın maktul Halit Ayar'ı fiili hakimiyet içinde öldürdükleri belirtilen mütalaada, "sanık Emra Yaşar'ın maktule yönelttiği öldürücü bıçak darbelerinin ardından sanık Erhan Kurdal'ın yaralı olduğunu bildiği halde maktule tekme attığını, bu sırada maktulün henüz ölmemiş olduğu", bu bağlamda her iki sanığın da "Kasten öldürme" suçunu işlediği kaydedildi. 

    Yağma kastıyla tekmeleyen sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

    Savcı, sanık Erhan Kurdal'ın "yağma kastıyla hareket etmesi ve sonradan gelerek maktulü tekmelemesi dikkate alındığında öldürme eylemini yağma suçunu işleyememenin verdiği infialle katıldığını" belirtti. Sanık Erhan Kurdal'ın maktul Halit Ayar'a karşı "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istendi.

    Mütalaada, sanık Erhan Kurdal'ın şikayetçi Tolga Ozan'a silahtan sayılan şişe ile vurduğu belirtilerek şikayetçiden para istediğinden "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 7,5 yıldan 11 yıl 2 aya kadar hapsi talep edildi. 

    Bıçaklayan sanığa nitelikli halden saymayarak müebbet istemi

    Ancak sanık Emra Yaşar'ın "yağma kastıyla hareket etmediği için hakkında nitelikli halin uygulanamayacağını" belirten savcı, Halit Ayar'a karşı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini talep edildi.

    Mütalaada, sanık Emra Yaşar'ın şikayetçi Mustafa Sinan Nalçacı'yı elindeki bıçak ile yaralamaktan "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. 

    Diğer suçlardan beraatleri istendi

    Mütalaada, sanık Emra Yaşar'ın katılanlar ile maktule karşı "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini ancak sanığın olayda yağma kastıyla hareket ettiğine dair yeterli delil olmadığından beraati istendi. Sanık Yaşar'ın, şikayetçi Tolga Ozan'a yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da beraati istendi. Sanık Erhan Kurdal'ın katılanlar Tolga Ozan ve Mustafa Sinan Nalçacı'ya yönelik "Nitelikli olarak insan öldürmeye teşebbüs" suçundan; şikayetçi Mustafa Sinan Nalçacı ile maktul Halit Ayar'a karşı "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan ise para isteme kastını Tolga Ozan'a yönelttiği gerekçesiyle beraati talep edildi.  

    Son savunmalar için ertelendi

    Sanıklar, duruşma savcısının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından savunma yapmak için süre talep etti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

    İddianamede iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

    İddianamede, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında bir suçu işleyememekten dolayı duydukları infialle "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca iki kişiye karşı "Bir suçu işleyememekten duydukları infialle kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı 26'şar yıldan 40'ar yıl ve bir kişiye karşı "Gece vakti silahla yağmaya teşebbüs etme" suçlarından da 5'er yıldan 7 yıl 6'şar ay olma üzere toplam 31 yıldan 47 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. 

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    Etiketler:
    Bıçaklama, Dava, Ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis cezası, Müebbet, ömür boyu hapis, Hapis cezası, Hapis, Erhan Kurdal, Emra Yaşar, Cinayet, İTÜ, İstiklal Caddesi, Halit Ayar
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