Merter'de bir sürücü, yolda mahsur kalan kediyi kurtarmak için D-100'ü kesti

D-100 karayolunu kesen sürücü yolda mahsur kalan bir kediyi kurtararak aracına aldı. Metrobüs yolcusunun da dahil olduğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Merter D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü metrobüs bariyerlerine yakın bir noktada bir kedi gördü.

Metrobüs yolu ile karayolunu birbirinden ayıran bariyerlerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için harekete geçen kadın, otomobilini en sol şeritte durdurdu.

Merter'de bir sürücü, yolda mahsur kalan kediyi kurtarmak için D-100'ü kestihttps://t.co/HPcQ6qDffu pic.twitter.com/Jhs8dsLuBm — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 22, 2020

​Aracından inerek kediyi kurtarmak isteyen kadına metrobüs durağında bulunan bir yolcu da yardımcı oldu. Yolcunun yardımıyla kediyi araçların altında ezilmekten kurtaran kadın kediyi aracına aldı. Bir süre duran trafik daha sonra normal akışına döndü.