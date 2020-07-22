Pınar Gültekin'in Özgecan paylaşımı: Kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, 2015 yılında evine gitmek için bindiği minibüste tecavüze uğrayıp yakılarak öldürülen Özgecan Aslan için attığı tweetler ortaya çıktı.
Gültekin'in Özgecan için "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" tweeti attığı görüldü.
bir türlü geçmiyor sanki kiz kardesimin basina gelmiscesine canim acıyor icim parcalaniyor. nice ozgecanlar gitti artik yeter— Pınar Gültekin (@pinarrgultekinn) February 15, 2015
Yine Gültekin başka bir tweetinde, "Adi köpekler böyle şerefsizler asılmalı" dediği de belirlendi.
adi köpekler böyle şerefsizler asilmali #OzgecanAslanCinayeti pic.twitter.com/116XxD6wYv— Pınar Gültekin (@pinarrgultekinn) February 13, 2015
27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolmuş ve cesedi bugün ormanlık bir alanda bulunmuştu. Gültekin'i öldüren zanlı, tutuklanmıştı.
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