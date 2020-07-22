Pınar Gültekin'in Özgecan paylaşımı: Kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, 2015'te yine kendisi gibi cinayete kurban giden Özgecan Aslan'la ilgili tweetler attığı ortaya çıktı. Gültekin bir tweetinde, "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor" ifadelerini kullanmış.

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, 2015 yılında evine gitmek için bindiği minibüste tecavüze uğrayıp yakılarak öldürülen Özgecan Aslan için attığı tweetler ortaya çıktı.

Gültekin'in Özgecan için "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" tweeti attığı görüldü.

bir türlü geçmiyor sanki kiz kardesimin basina gelmiscesine canim acıyor icim parcalaniyor. nice ozgecanlar gitti artik yeter — Pınar Gültekin (@pinarrgultekinn) February 15, 2015

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Yine Gültekin başka bir tweetinde, "Adi köpekler böyle şerefsizler asılmalı" dediği de belirlendi.

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27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolmuş ve cesedi bugün ormanlık bir alanda bulunmuştu. Gültekin'i öldüren zanlı, tutuklanmıştı.