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    Selim Ahmet Kemaloğlu

    Zeynep Şenpınar'ın katiline müebbet istemi

    © DHA /
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007221042504745-zeynep-senpinarin-katiline-muebbet-istemi/

    Muğla'da Zeynep Şenpınar'ın Ramazan Bayramı’nın ilk günü boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

    Muğla’nın Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah 05.30’da meydana gelen olayda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar’ı (25) döverek göğsünden bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen ve tedavisinin ardından tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderilen boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

    Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, tutuklu sanık Kemaloğlu (26) hakkında TCK’nın 82’inci maddesinde yer alan “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Muğla Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık, 8 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da davaya müdahillik talebinde bulunduğu öğrenildi.

    Mesajları ortaya çıktı

    Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet’le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıkmıştı.

    Cinayetin ardından sosyal medyadan mesaj attı

    Kemaloğlu'nun ise sabah 5.30’da işlediği cinayetin hemen ardından 22 dakika sonra kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımını yaptığı ortaya çıkmıştı.

    Şikayetçi olmuş

    Öte yandan, Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.

    Daha önce de Kemaloğlu’nun kasten yaralama ve cinsel saldırı gibi suçlardan 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. 

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    Etiketler:
    müebbet hapis cezası, Müebbet, Kadın cinayeti, Zeynep Şenpınar, Selim Ahmet Kemaloğlu
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