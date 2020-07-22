Bahçeli: İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemde tartışmaların odağında olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz. Ne getirip ne götüreceğini objektif kriterler çerçevesinde ele almalıyız. Kadın cinayetini engelleyemezsek hepimiz bir çığın altında kalırız" dedi.

Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun eksiksiz ve tam olarak uygulanması lazım. Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz. Bu meselenin ağırdan alınacak hiçbir yanı yok. Bir mazlumun katledilmedi aynı zamanda medeniyetimize, kültürümüze, inancımıza, insanlık değerlerimize büyük bir saldırıdır" ifadesini kullandı.

Sözlerine "Kadınlara yönelik şiddet ve cinayet vakalarının artış göstermesi toplumsal huzurumuzu boğazlıyor. Bunun önüne mutlaka geçmeliyiz. Suç ve suçluyla mücadeleyi çok boyutlu sürdürmeliyiz. Şiddetin kaynaklarını doğru tespitle birlikte isabetli teşhislerle kanayan yarayı durdurmalıyız" diye devam eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız güvenli değilse hiçbirimiz huzur ve sükûnet bulamayız. Konuyla ilgili bilhassa medyaya büyük görevler düşüyor. Şiddeti özendiren, teşvik eden, kışkırtan yayın ve gösterimleri mercek altına almak gerekiyor. Toplumsal ruh halimiz endişe veriyor. Yalnızca kanuni tedbirlerle değil, ahlaki, manevi, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik önlem ve önerileri de devreye almak şart. Şiddet yangınını söndürmeliyiz. Sorumluluk sadece siyasetin değil yekvücut 83 milyon Türk vatandaşınındır."

A Haber'de açıklamalarda bulunan Bahçeli, adı cinsel taciz iddiasıyla anılan HDP'li Tuma Çelik'in milletvekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, Çelik ile ilgili olarak "Konu gündeme gelince HDP tutuştu. Bu rezilliği neyini değerlendireyim, HDP gizledi. Tuma Çelik'in vekilliği düşürülmeli. Sonra bu isim yargılanmalı" diye konuştu.

'Duyarlı olmalıyız, empati yapmalıyız'

Bahçeli, son dönemde tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak da şu görüşü dile getirdi:

"Gündemde tartışılan ve Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz. Bu sözleşmeye ihtiyaç olup olmadığını, ne getirip ne götüreceğini objektif kriterler çerçevesinde ele almalıyız. Kadın cinayetini engelleyemezsek hepimiz sosyal maliyeti yüksek bir çığın altında kalırız. Duyarlı olmalıyız, empati yapmalıyız, suça çanak tutan, suçluyu imal eden her türlü ortam ve bahaneyi ortadan kaldırmalıyız."