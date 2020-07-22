MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz. Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunun eksiksiz ve tam uygulanması lazım" dedi.

Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz. Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunun eksiksiz ve tam uygulanması lazım" ifadesini kullandı.

A Haber'de açıklamalarda bulunan Bahçeli, adı cinsel taciz iddiasıyla anılan HDP'li Tuma Çelik'in milletvekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, Çelik ile ilgili olarak "Konu gündeme gelince HDP tutuştu. Bu rezilliği neyini değerlendireyim, HDP gizledi. Tuma Çelik'in vekilliği düşürülmeli. Sonra bu isim yargılanmalı" diye konuştu.

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