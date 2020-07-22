Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami olarak ibadete açılan Ayasofya ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin" diye yazdı.

Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020

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