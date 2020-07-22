Dün kaybolan 16 yaşındaki Eylem bulundu

İzmir’de kuaförlük yapan ve Manisa’da yaşayan annesinin yanına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Eylem Hıdırtepe bulundu.

İddiaya göre Hıdırtepe'nin kardeşi Ö.H.’nin bir arkadaşının Eylem’i gördüğünü söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, kayıp kızı ve erkek arkadaşı E.Y.’yi parkta otururken buldu.

Eylem Hıdırtepe ve E.Y.’nin ifadeleri alınırken, Hıdırtepe’nin ailesine de müjdeli haber verildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

16 yaşındaki Eylem, dün akşam birlikte yaşadığı babası ile tartıştı. Tartışmanın ardından da Menemen'deki evden saat 20.00 sıralarında, Manisa'da yaşayan annesinin yanına gitmek için ayrıldı. En son Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde görülen Eylem'den haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polis, Eylem'i bulmak için geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

Aile suç duyurusunda bulunmuştu

Eylem'in babası Cengiz Hıdırtepe, kızının erkek arkadaşı E.Y. (19) ile birlikte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Öte yandan ailenin şüphelendiği ve hakkında suç duyurusunda bulunduğu E.Y.nin, aileyi telefonla arayıp, kızlarının kendisiyle birlikte olmadığını, kaybolmasında bir ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenilmişti.