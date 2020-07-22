Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın ailesi, işlenen kadın cinayetine ilişkin haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinden bulundu.

Oda TV'nin haberine göre, Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın ailesi savcılığa başvurarak, Gültekin cinayetini konu alan haberlerin engellemesini için gizlilik kararı talep etti.

Cinayeti itiraf eden Avcı, dün akşam 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklanmıştı.