İBB, İstanbul'daki tüm binaların dayanıklılığını ölçecek

İBB, kentin deprem dayanıklılığını somut verilerle ortaya koyabilmek için yapı tespit taramaları yapıyor. Şehirdeki konutların dayanıklılığını ölçecek ‘Hızlı Tarama Yöntemi’ni geliştiren İBB, binaların tamamını tek tek inceleyecek. Bugüne kadar elde edilen veriler, matematiksel ve istatistiki bilgilere dayanıyordu. İlk kez İBB’nin bu çalışmasıyla, tüm binaların durumu noktasal olarak ortaya konulacak.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İBB Hızlı Tarama Yöntemi’ni, Türkiye’nin alanında duayen 25 akademisyenden oluşan Danışma Kurulu’nun görüşleriyle geliştirdi. Aylar süren test süreçlerinin tamamlanmasının ardından kabul gören Hızlı Tarama Yöntemi sayesinde, kentte bulunan 1 milyon 200 bin binanın 3 yıl içerisinde taranması hedefleniyor.

İlk etapta Avcılar ve Silivri ilçelerinden yapılacak bina taramaları, yarın İBB Başkanı İmamoğlu’nun katılacağı törenle başlayacak.