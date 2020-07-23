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    Sivas'ta koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar, izinlerini banklarda oturarak ve boş kalan caddelerde yürüyerek değerlendirdiler.

    TTB'den 65 yaş üstüne uygulanan yasağın devam etmesine tepki

    © İHA / ONUR ERDEN - VEYSEL KORKMAZ
    Türkiye
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    Türk Tabipler Birliği (TTB), 65 yaş üstüne uygulanan yasağın ayrımcılık olduğunu belirterek, ivedi bir şekilde kaldırılmasını istedi.

    TTB Merkez Konseyi, Kovid-19 hastalığında risk grubunda yer aldıkları için 65 yaş ve üzerindeki kişilerin pandemi sırasında getirilen bazı kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı verilerine göre, ülkemizde 7 milyon 550 bin 727 kişinin 65 yaşın üstünde olduğunu ve toplam nüfusun yüzde 9'unu oluşturduğuna dikkat çeken TTB, bu yaş grubuna uygulanan 71 günlük sokağa çıkma yasağı ve ardından getirilen kısıtlamaları hatırlatarak, “65 yaş ve üzerine getirilen kısıtlamalar ölçüsüz, grup içerisinde de eşitsiz ve tutarsız olmuştur. Uygulamanın sonuçlarını gösteren epidemiyolojik bir rapor yayınlanmamıştır” görüşünü paylaştı.

    'Öncelik bedensel ve ruhsal sağlıkları değil'

    Daha önce de TTB'nin Sağlık Bakanlığını bu kısıtlamanın olgu ve ölüm sayılarındaki yansımalarını açıklamaya davet ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bakanlığın getirilen kısıtlama ve düzenlemelerin sonuçlarını gösteren bir rapor yayınlamadığını dile getirdi. Bu yaş grubuna kısıtlamaların esnetilmesinde 65 yaş üzeri vatandaşların beden ve ruh sağlıkları yerine önceliğin turizm ve ekonomik gerekçeler olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

    'Rahatsızlıklar arttı'

    TTB Merkez Konseyi, 65 yaş üzeri yurttaşlara getirilen ve uzun süren kısıtlamaların ruhsal ve sosyal olumsuz etkilenmelerine yol açtığına dikkat çekerek “Bu dönemdeki gözlemlerimiz başta kas iskelet sistemi ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları olmak üzere, 65 yaş ve üzeri yaştaki hastalarımızın yakınmalarında artış yaşandığını göstermektedir. Her gün yalnızca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilme izni verilmesi tıbben doğru değildir, bilimsel bir temeli yoktur: 20.01-09.59 arası sokağa çıkmanın olumsuz etkileri kanıta dayalı olarak açıklanmalıdır” görüşlerine yer verdi.

    'Bütün kısıtlamalar ivedilikle kaldırılmalı'

    Güneşin sabahları 06.00'a doğru doğduğu, akşam 20.00’dan sonra battığı hatırlatılan TTB açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    "65 yaş üstü bireylere güneşin ve sıcağın etkisinin yoğun olmadığı saatlerde yürüyüş yapmaları önerilmektedir. Kaldı ki 20.01-09.59 saatleri arasında 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın sokağa çıkmasının nasıl bir olumsuz etki yaratabileceği konusunda da Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından yapılmış herhangi bir açıklama yoktur. Yaşamları her bir insanımız gibi çok değerli olan 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın sağlıklarının daha fazla olumsuz etkilenmesini önlemek için, bu gruba yönelik bütün kısıtlamalar ivedi olarak kaldırılmalıdır."

    Etiketler:
    Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması, Türk Tabipler Birliği
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