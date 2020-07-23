Öne çekilen YAŞ bugün toplanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) general, amiral ve albayların terfi ve atamalarını karara bağlayacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, YAŞ’ta, generalliğe terfi edecek albaylarla, bir üst rütbeye terfi edecek general-amirallerin dosyalarının yanı sıra emekliye ayrılacak personellerin durumu görüşülecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir günde tamamlanması planlanan Şûra öncesinde Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret edecek. Şura’da alınan kararlar Erdoğan’ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Bekleme süresi dolmadı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini henüz doldurmadı. Orgeneral Güler’in mevcut görevine devam etmesi bekleniyor.

Geçen seneki Şura’da iki yıllık görev süreleri biten, ancak görev süreleri birer sene temdit edilen (uzatılan) Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve görev süresini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor.