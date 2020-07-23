Dolar güne 6.85 seviyesinde başladı

Foreks anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizde değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtti. TCMB faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak.
Euro/TL ise 7.93 civarında seyrediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceği yeni güne dolar/TL alışıldığı üzere 6.85 civarında başladı.
Foreks anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizde değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtti. TCMB faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak.
Euro/TL ise 7.93 civarında seyrediyor.
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