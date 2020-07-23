İlhan Cihaner, CHP genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Cihaner, "Partimizin sol bir siyasetle başarıya ulaşacağını düşünüyoruz, bu anlayışla CHP Genel Başkanlığı'na aday oldum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, partisinin 37. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlık görevi için adaylığını açıkladı.

Cihaner'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Parti içi mekanizmaların daha da güçlendirildiği bir yapıya ihtiyacımız var.

- Bizler partimizin demokratik örgüt ve yönetim anlayışıyla, cumhuriyetin kazanımlarını sahiplenen çağdaş, sol bir siyasetle başarıya ulaşacağını düşünüyoruz. Bu anlayışla yola çıkarak, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldum.

- CHP Genel Başkanlığı, dünyayı değiştirebilecek bir konumdur.

- Geçmişe değil geleceğe dönmek için kurultay dedik. Parti içi demokrasinin güçlenmesine ihtiyaç var.