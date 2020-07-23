Saadettin Saran: İstanbul Sözleşmesi'ne dokunulmasını istemiyorum

Saran Grup’un patronu iş adamı Saadettin Saran, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, sözleşmeden çıkılmasını yanlış bulduğunu söyledi. Sözleşmenin 'kadınların yegane güvencesi' olduğunu söyleyen Saran ayrıca, eşcinsellere yönelik nefret ifadelerinin de 'medeni toplumda yeri olmadığını' söyledi.

Saran, Instagram hesabında paylaştığı videoda şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılma fikrine son derece karşıyım, bunu yanlış buluyorum. Kadınlarımızın yegane güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'ne dokunulmasını istemiyorum. Bir ayrı konu da yine eşcinsellerle ilgili. Çok ayrıştırıcı mesajlar, yorumlar, saldırılar oluyor. Medeni dünyada bunların hiçbirinin asla ve de asla yeri yok. Her bireyi olduğu gibi kabul etmenin insanlık gereği olduğunu unutmamalıyız."