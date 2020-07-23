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    Pınar Gültekin'in arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa mutlaka bilirdik

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    Pınar Gültekin’in ölmeden bir gün önce birlikte olduğu arkadaşları Burcu Özdemir ve Selver Gür, Pınar ile yaptıkları son görüşmeyi anlattı. Selver Gür "Her günümüz beraber geçiyordu. Bir sevgilisi olsa mutlaka bilirdim’" dedi. 

    Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in arkadaşları, Gültekin'le olan son anlarını anlattı. 

    Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre arkadaşları, Gültekin'le ilgili olarak şunları söyledi:

    Burcu Özdemir:

    • Çarşamba günü 11.30’a kadar oturduk, sonra o başka bir mekana gitti. 01.30 gibi vedalaştık. ‘Eve gidiyorum, görüşürüz’ dedi ve gitti. Perşembe saat 17.00’den itibaren telefonuna ulaşamadık. Aramaya başladılar. Biz faili hiç tanımıyoruz. Bizim çevremizde çoğu kimse de tanımıyor. Pınar ile ortak arkadaşlarımızın hiçbiri tanımıyor. Pınar’dan da duymadık. Olaydan sonra haberdar olduk. Biz ilişki olup olmadığını da bilmiyoruz. Pınar’ın o adamı tanıyan arkadaşları var sadece. Pınar tek yaşıyordu. Neşe dolu biriydi. Son senesiydi. Planları vardı. Deli dolu bir kızdı. ‘Okulu bir bitireyim, önümüze bakarız, güzel şeyler olacak’ diyordu. Hayalleri vardı tabi. Ailesiyle de hiçbir sıkıntısı yoktu. Mutlu bir hayatı vardı. Yazıklar olsun bunu yapana. Eşyalarını toplayacağız. Çok zor bir durum. Bütün arkadaşları size Pınar’ın ne kadar iyi bir insan olduğunu zaten söyleyecektir. Pırıl pırıl bir kızdı. Sevilirdi, severdi, saygılıydı.

    Selver Gür:

    • 6 yıllık arkadaşıyım. Böyle bir konudan haberim yoktu. En son çarşamba günü konuştuk. Sonraki gün WhatsApp’tan yazdım cevap vermedi. Bir daha da konuşamadık. Bir ilişkisi olduğunu bilmiyorduk. Her gün birlikteydik. Sevgilisi olsa mutlaka bilirdim. En son konuştuğumuzda okuldaki dersleriyle ilgili konuştuk. Yaz sonu okulu bitirip gidecekti. Çok az dersi kalmıştı. Bitiyordu. En yakın arkadaşımdı benim. Acım çok taze. Bir şey söyleyemiyorum. Çok canice bir durum. Onu çok seviyoruz.

    Sinan Kurt:

    Batuhan Altın (Pınar’ın oynadığı kısa filmi çeken arkadaşı):

    • Bir arkadaşım vasıtasıyla tanışmıştık. Severek ve içten bir şekilde oynadı. Samimiydi. Geçen yıl tam bu zamanlarda çektik filmi. 7 Ağustos’ta da yayımladık. Enerjik ve neşeli biriydi. 
    Etiketler:
    açıklama, Soruşturma, Cinayet, Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı
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