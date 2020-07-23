Pınar Gültekin'in arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa mutlaka bilirdik

Pınar Gültekin’in ölmeden bir gün önce birlikte olduğu arkadaşları Burcu Özdemir ve Selver Gür, Pınar ile yaptıkları son görüşmeyi anlattı. Selver Gür "Her günümüz beraber geçiyordu. Bir sevgilisi olsa mutlaka bilirdim’" dedi.