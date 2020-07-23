Mert Fırat'ın şiddete uğrayan kadınlar için çekilen videosu yeniden gündemde: ‘Çok mağdurum hakim bey’

Kadın cinayetleriyle ilgili davalarda uygulanan 'ceza indirimlerine' dikkat çekmek için hazırlanan ve oyuncu Mert Fırat'ın rol aldığı video yeniden gündem oldu.

Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili davaya ilişkin 2015 yılında çekilen video, Pınar Gültekin cinayeti sonrası yeniden gündem oldu. Oyuncu Mert Fırat'ın rol aldığı videoyu Change.org, "Özgecan cinayeti sonrası açılan ve kadına yönelik şiddette iyi hal indiriminin son bulmasını isteyen kampanya maalesef ki güncelliğini koruyor" ifadesiyle paylaştı.

Söz konusu videoda Fırat bir katili canlandırıyor ve duruşmada "Böyle bir şey benim başıma nasıl geldi. Ben böyle bir insan değilim hakim bey, cinayet, tecavüz... Bunlar asla benim yapacağım şeyler değil hakim bey. Ama hanımefendi beni çok tahrik etti hakim bey. Gerçekten çok mağdurum hakim bey, gerçekten çok pişmanım" savunmasını yapıyor.

Özgecan cinayeti sonrası açılan ve kadına yönelik şiddette iyi hal indiriminin son bulmasını isteyen kampanya maalesef ki güncelliğini koruyor. Ceza indirimlerine son vermek için: 📝https://t.co/uyzi3ceqwn@mert__firat #istanbulsozlesmesiyasatir #pinargultekin pic.twitter.com/GesKfLgoC4 — Change.org Türkiye (@ChangeTR) July 21, 2020

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