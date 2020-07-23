Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız

Sağlık Bakanlığı’ndan, ‘Türkiye'de kullanılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin doğruluğunun düşük olduğu ve Bakanlığın farklı birimlerindeki görev değişikliği ve ayrılmaların bu konuyla ilişkili olduğu’na dair iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Bakanlıktan, bir internet sitesinde yayınlanan habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'de kullanılan koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğuna ve Bakanlığın farklı birimlerindeki görev değişikliği ve ayrılmaların bu konuyla ilişkili olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Kovid-19'un başlamasının ardından ilk dönemde kullanılan tanı kitlerinin, virüsün tek geni üzerinden teşhis koyan kitler olarak tek yerli üreticiden temin edildiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlerleyen dönemlerde farklı üreticilerin çok gen üzerinden tetkik yapan kitlerinin de ülkemizde ruhsatlandırılması ile farklı tedarikçilerden de temin imkanı ortaya çıkmıştır.

‘Duyarlılıkları yüzde 90'ların üzerindedir’

Bugün gelinen aşamada, tanı kitleri ile ilgili alımlar Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) tedarik yöntemi ile kataloğuna girmiş ürünler arasından yapılmaktadır. Kataloğa giren tüm kitlerin uluslararası kabul edilmiş standartları karşılayan kitler olması gerekmektedir. DMO üzerinden tedarik edilen ve halen Halk Sağlığı Laboratuvarlarımızda kullanılmakta olan kitler de uluslararası standartlarda olup duyarlılıkları yüzde 90'ların üzerindedir.

‘Prof. Dr. Selçuk görevlendirme süresinin sona erdi’

Öte yandan, haberde bahsi geçen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’müz bünyesinde çalışan Prof. Dr. Selçuk Kılıç, kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından yapılmış olan görevlendirme süresinin sona ermesi nedeniyle kurumdan ayrılmış ve üniversitedeki öğretim üyeliği görevine dönmüştür. Haberde yer alan iddiaların gerçekle bağlantısı olmadığı gibi Prof. Dr. Kılıç'ın asli görevine dönüşünün ya da Bakanlığımızdaki diğer görev değişiklilerinin bu konu ile ilgisi bulunmamaktadır."