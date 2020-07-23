AYM'den çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma talebine ret

Anayasa Mahkemesi, çoklu baro düzenlemesini öngören kanun ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürütmlerinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruları reddetti.

CHP, kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21 maddesinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

CHP, bir başka başvuruda da mahalle bekçilerinin yetkisini genişleten Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerininin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasını talep etmişti.

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