YAŞ kararları açıklandı: TSK'nın komuta kademesi değişmedi, 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar açıklandı. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi değişmedi. 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararları onayladı. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi değişmedi. 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi etti.

Tümgeneralliğe terfi eden Ala, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında vücuduna 7 kurşun isabet etmesi sonucu gazi unvanı almıştı.

30 general ve amiral ise kadrosuzluktan emekli edildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. Karara göre 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.