Pınar Gültekin'in katili tek kişilik hücreye kondu

Sabah'tan Kenan Gürbüz'ün haberine göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, Muğla Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik bir hücreye konuldu.

Öte yandan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ifadelerde adı geçen ve Pınar'ın arkadaşı olduğu öğrenilen Ceren'in ifadesine başvuracak. Gültekin'le uzun süredir arkadaş oldukları öğrenilen Ceren'in ifadelerinin soruşturma sürecinde karanlıkta kalan birçok noktayı aydınlatacağı ifade ediliyor.