Engelli kediyi silahla öldürdüler: 'Kimseye zararı olmayan 3 bacaklı kedimizi kim niye öldürür?’

Sakarya'da bir çiftin 6.5 yaşındaki engelli kedisi 'Sütlaç' evlerinin bahçesinde silahla vurularak öldürüldü. 3 aylıkken bakmaya başladıkları Sütlaç'ı öldüren kişi veya kişilerin bulunmasını isteyen çift, suç duyurusunda bulundu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi’nde yaşayan Mesut Sevim ve Meltem Çağlayan Sevim çifti, 3 aylıkken buldukları ve bir bacağı felç yüzünden kesilen kedileri Sütlaç’ı evlerinin bahçesinde oynarken silahla vurarak öldüren kişinin bulunması için suç duyurusunda bulundu.
'Gece saat 4 civarı bir el silah sesi duyduk'
2014 yılından beri baktıkları kedilerini öldüren kişinin bulunmasını ve cezalandırılmasını isteyen Meltem Çağlayan Sevim, şunları kaydetti:
“Sütlaç’ı 2014 yılının mayıs ayında yaklaşık 3 aylık bir bebekken bulduk. Ön sol bacağı felçliydi. Defalarca veteriner kliniklerine götürdük, yapılacak bir şey olmadığı için bacağını kestiler. 6.5 yıldır bakıyordum, yavruları olmuştu, biri bizimle. Bir gece saat 4 civarı bir el silah sesi duyduk. Çok yakından geldi. Ürktüğümüz için dışarı çıkmadık. Sabah kedimi göremedim, bahçede Sütlaç’ın ölüsünü gördüm. Sol tarafından silahla vurulmuştu."
Sevim, "Ben hem Sütlaçımın hakkını aramak hem de sokakta hayvanlara eziyet eden insanlara tepki göstermek istiyorum. Bu insanlara karşı artık sesimizi çıkarmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Hayvan hakları kanununun çıkmasını istiyorum bunların da bir can taşıdığı düşünerek cezalandırılması istiyorum" ifadelerini kullandı.
Yaşanan bu olaya bir türlü anlam veremediklerini belirten Avukat Mesut Sevim, “İstanbul’dan yeşile olan sevgimiz ve özlemimiz nedeniyle Meltem’le beraber Akyazı’ya taşındık. Burada hayvanlarımızla birlikte yaşıyoruz. Kimseye zararı olmayan, 3 bacaklı kedimizi kim niye gece yarısı öldürür? Neden tabancayla vurur hiç anlamış değiliz. Hızlı, atlayıp zıplayan bir hayvan değil, kimseyi rahatsız etmiyor. Bunu neden yaptılar bilmiyoruz. Bu kişinin bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.
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