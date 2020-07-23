AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor

Macron, Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü.