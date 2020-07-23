AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması gerektiğini savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamasına tepki gösterdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:
'Bu dil bir panik dilidir'
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" demiş.
- Türkiye’ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor.
'Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’de de yapıyor'
- Macron, Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü.
Macron, Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 23, 2020
'Cumhurbaşkanımız defalarca Macron’a işin doğrusunu anlattı'
- Cumhurbaşkanımız defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron’a işin doğrusunu anlattı. Her seferinde Cumhurbaskanımızın dediğinin doğru, Macron’un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı.
- Türkiye’ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya’daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir.
Türkiye’ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya’daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 23, 2020
Türkiye’yi işaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Kıbrıs’ın deniz sahalarının ihlal edilmesi karşısında daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini söylemişti. Macron, provokasyonlara yanıt vermemenin AB için ciddi bir hata olacağını belirtmişti.
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