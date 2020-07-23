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    Feyzioğlu: İstanbul, Ankara ve İzmir’in vesayetine son verilmiş, Barolar Birliği 1969’daki kuruluş ruhuna kavuşmuştur

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    Türkiye
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    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Çoklu baro düzenlemesi devrim niteliğinde. İstanbul, Ankara ve İzmir’in vesayetine son verilmiş, Barolar Birliği 1969’daki kuruluş ruhuna kavuşmuştur" dedi.

    Feyzioğlu, A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi' adlı programa konuk oldu.

    Programda, yürürlüğe giren çoklu baro düzenlemesiyle ile ilgili konuşan Feyzioğlu, kanunun Ankara – İstanbul – İzmir illerinde yani mevcut avukat sayısı 5.000'i aşan illerde 2.000 avukatın dilerse bir ikinci baroyu yani tercihli bir baroyu kurma imkanı getiren kısmı olduğunu söyledi. 

    Feyzioğlu, kanunun devrim niteliğinde olduğunu ancak bunun kasten gözlerden kaçırıldığını belirterek "Şimdi sizin vasıtanızla bu kasten gözden kaçırmaya bir son vereceğiz. O da şu; Türkiye Barolar Birliği, geçen 51 yılda Türkiye'deki baroların birliği olmaktan çıkmış ve İstanbul – Ankara – İzmir ve bir iki baronun bir araya gelip, dilediğini yaptırma gücüne kavuştuğu Türkiye'nin büyük çoğunluğunu, Anadolu vilayetlerinin hepsini figüran rolüne indirgediği bir hale dönüşmüştü. Kanunun devrim niteliğindeki kısmı; Ankara – İstanbul – İzmir'in vesayetine, tahakkümüne son vermesi ve Türkiye'deki tüm baroları 1969'daki kuruluş ruhunda olduğu üzere barolar birliğinin kurucu asli unsuru haline getirmesidir" dedi. 

    Feyzioğlu, bazı kişilerin bilerek düzenlemeyi çarpıttığını ifade ederek şunları söyledi: 

    "Diyorlar ki: 'Türkiye'deki avukatların çoğunluğu İstanbul'da olduğuna göre elbette İstanbul'un bu delegeyle temsil edilmesi gerekir.' Gayet basit bir şey söyleyeyim; bu kişilerin dediği doğruysa bugün de TBMM'de sadece Ankara ve İstanbul'un milletvekilleri olmalıdır, diğerleri tamamen figüran rolündedir. Diğer illerde laf olsun diye delege gönderiliyordur. Bizim sistemimiz maalesef buna dönüşmüştü. Türkiye Barolar Birliği, değerli vatandaşlarımız bilsinler, meslektaşlarımız hatırlasınlar, TBB avukatların birliği değildir. Avukatlara hizmet etmekle yükümlü, baroların birliğidir. Baroların her biri asli kurucu unsurdur, bir birlikten söz ediyorsanız o birliğin her bir unsurunun kendini asli hissetmesi asıl hissetmesi, esaslı hissetmesi zorunludur. Nitekim, 1969'da Türkiye'nin avukatlarının yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da kalanı Türkiye'nin diğer illerinde olduğu halde İstanbul'a kanun 10 delege vermiş. Yozgat'a iki vermiş, Giresun'a iki vermiş, Kırşehir'e iki vermiş, her vilayetimize, her baroya ikişer delegeyi dağıtmış sonra da demiş ki, gerekçede yazıyor bu ben yazmadım ben uydurmadım, bu gerekçeyle bu maddeyi de oy birliğiyle Meclis kabul etmiş Adalet Partisi'yle CHP'nin milletvekillerinin hepsinin ortak iradesiyle çıkmış, muhalefet yok bu kanunda. Oy birliğiyle çıkmış bu madde. Diyor ki; üye sayısı fazla olan barolara biraz fazla delegelik verilecektir ancak adaletsizliğe sebep olmamak için büyük baroların fazladan göndereceği temsilci sayısı çok sınırlı tutulmuştur."

    'Çoklu baroya dün de karşıydık, bugün de karşıyız' demişti

    Feyzioğlu, daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Çoklu baroya karşıyız. Dün de karşıydık bugün de karşıyız" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    İzmir Barosu, Ankara Barosu, İstanbul Barosu, Çoklu baro, Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Barolar Birliği
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