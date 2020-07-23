Kayıt
17:47 23 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İmamoğlu'ndan Babacan ve Karamollaoğlu'na 'Kanal İstanbul' sunumu

    © Fotoğraf : İBB
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1210
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/17/1042512432_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_60cc938473a3ffad263f96e2775db57f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007231042512464-imamoglundan-babacan-ve-karamollaogluna-kanal-istanbul-sunumu/

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na, Kanal İstanbul konusunda sunum yaptı. Babacan projenin 'henüz olgunlaşmamış' olduğunu söyledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, Kanal İstanbul konusunda ayrı ayrı bilgilendirdi. Toplantılar, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

    Sol'da yer alan habere göre yaklaşık yarım saat süren sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Babacan, Kanal İstanbul projesinin çevre, şehirleşme, finans, uluslararası hukuk ve olası depremler açısından yeterince analiz edilmediğini vurguladı. Projenin güvenlik açısından da çeşitli sıkıntılar doğurabileceğini söyleyen Babacan, konuyu Montrö Antlaşması’na getirerek şunları söyledi: 

    “Akdeniz, Karadeniz, sadece bizim denizimiz değil. Pek çok ülke var kıyısı olan. Yapılacak çalışmaların bütün bu bölgenin, bütün bu coğrafyanın içinin rahat edeceği bir zeminde başlatılması lazım. Montrö Antlaşması Karadeniz’de uzun vadeli güvenlik ve istikrarın bir anlamda garantörü olan bir anlaşma. Bu projenin, Montrö Antlaşması perspektifiyle de çok iyi çalışılması lazım.”

    Babacan: Karşıtlıklar üzerinden siyasete karşıyız

    Böylesine özel ve çok boyutlu bir projenin bağımsız, tarafsız bir şekilde, bilimsel temellere dayanarak çok iyi analiz edilmesi gerektiğini kaydeden Babacan, “Eğer bütün bu analizler doğru şeyler söylüyorsa, ardından da sosyal taraflarla görüşülmesi lazım. Bu konuda bir toplumsal mutabakat var mı? Toplumsal mutabakatın bir arayışı lazım. Tabii yüzde yüz bir toplumsal mutabakat sağlayamazsınız; ama en azından bunun bir arayışı lazım" dedi.

    Babacan "Her gün, her ay maalesef yeni bir gündem ülkemize hakim oluyor. Şöyle bir kazıyıp altına baktığınız zaman pek çok yönden aslında ülkeyi ikiye ayırma çabası var. Bu proje kapsamında da İstanbul’u ikiye ayırma çabası var. Öyle gündem maddeleri oluşturuyorlar ki; ‘Bu tarafta mısınız, o tarafta mısınız? Tarafını seç…’  İşi bu noktaya getirmemek lazım. Yani, ‘Projeden yana mısın, projeden karşı mısın’ diye ikiye bölerek, kutuplaştırarak yönetmemek lazım. Biz böyle bir siyaset tarzına kökten karşıyız. Karşıtlıklar üzerinden siyasete karşıyız” diye konuştu. 

    “Dersimize her açıdan iyi çalıştık mı?” diye soran Babacan, “Ben, bunu göremiyorum açıkçası. Onun için çok çok kaygılıyım. İstanbul adına, Türkiye adına çok büyük kaygılarım var. Çalışmaların, analizlerin yeterince detaylı, tarafsız, bilimsel olduğuna kanaat getirmiş değilim. Toplumumuzun büyük kısmı da kanaat getirmiş değil. Açıkçası bizim bakışımız böyle. Konunun henüz olgunlaşmamış olduğunu düşünüyoruz” görüşünü dile getirdi.

    İmamoğlu: Hep beraber bir duruş sergilememiz lazım

    Babacan’a davete katılımından dolayı teşekkür eden İmamoğlu, şunları söyledi: 

    “Yaklaşımınız çok kıymetli. Bir projenin olgunlaşma sürecine verdiğiniz değer, çok çok kıymetli. Olması gereken. Bu bağlamda zamanın çok hızlı ve aktif işlediğinin tekrar altını çizmek isterim. Süreç içerisinde artık bir ay sonra, neredeyse bina ruhsatı verecek düzene taşıma çabası öngörülüyor. Bu manada biz, sizleri gerçekten haberdar eder bazı raporları sizlere ulaştırabiliriz. Hem İstanbulumuz hem Türkiyemiz adına, böylesi hazırlıksız bir projenin, gerçekten Türkiye’nin lehineymiş gibi bir imajla, sanki bir siyasi kararın, hatta kişisel kararın yeterli olacağı biçiminde sunulması karşısında hep beraber bir duruş sergilememiz ve buna bir usul geliştirmemizin şart olduğunu düşünüyorum. Hukuk çerçevesinde derin mücadele vermemizin önemli olduğunu tekrar İstanbul halkı adına sizinle paylaşmak isterim.”

    Karamollaoğlu: İnşallah Cumhurbaşkanı da sürece yayılmasını arzu eder

    Babacan’ın ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ikinci sanal toplantısını gerçekleştiren İmamoğlu, aynı sunumu yaptı. “Allah, hepimizin yardımcısı olsun” diyen Karamollaoğlu, “İstanbul, hepimizin şehri. İstanbul’un yaşanabilir bir şehir olması hepimiz için ve İstanbul için özellikle önem arz ediyor. Size, bu bilgileri bize takdim ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim de düşüncelerimi teyit eden bu açıklamalarınız, sadece endişelerimizi pekiştirdi esas itibariyle. İnşallah önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanı da konunun biraz daha sürece yayılmasını arzu eder” ifadelerini kullandı. 

    Etiketler:
    sunum, Kanal İstanbul, İstanbul, Türkiye, Ali Babacan, DEVA Partisi, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool, Chelsea'yi 5-3 mağlup ettiği maçın ardından kupasını aldı.
    Liverpool şampiyonluk kupasını kaldırdı
    Karikatür
    Çin: ABD, Houston’daki başkonsolosluğumuzu kapatmamızı istedi
    İnfografik
    Amiral Kasatonov fırkateyni
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet