Netflix doğruladı: 'Şimdiki Aklım Olsaydı' projesi eşcinsel karakter nedeniyle iptal edildi

Bir Netflix yetkilisi, 'Şimdiki Aklım Olsaydı' dizisinin iptal edilme gerekçesiyle ilgili Euronews’e konuştu. Buna göre Türk yetkililer dizinin yayın hakkı için eşcinsel karakterin senaryodan çıkarılmasını istedi. Söz konusu karakter senaryonun önemli bir parçasını oluşturduğu, bu yüzden de çıkarılamayacağı için Netflix diziyi çekmeme kararı aldı.

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, 'Şimdiki Aklım Olsaydı' dizisinin eşcinsel karakter nedeniyle iptal edildiği haberlerini doğruladı.

Euronews’e konuşan bir Netflix yetkilisi, Özge Özpirinçci, Birkan Sokullu ve Burak Yamantürk’ü buluşturan projenin mevcut halinin Türk yetkililerce reddedildiğini ve senaryodan eşcinsel karakterin çıkarılması halinde izin verilebileceğinin söylendiğini aktardı. Netflix de bu gelişmenin ardından 'senaryonun söz konusu karakter olmadan hayata geçirilemeyeceğini için' çekimlere bir gün kala diziyi iptal etti.

Senarist Yörenç: Eşcinsel karakterin seks sahnesi olduğu haberleri doğru değil, buna rağmen izin verilmedi

Fasikül’e konuşan dizinin yaratıcısı ve senaristi olan Ece Yörenç de 'bir eşcinsel karakter nedeniyle dizinin çekimlerine izin verilmediğini ve bunun ilerisi için çok korkutucu olduğunu' söyledi.

Öte yandan eşcinsel bir çiftin seks sahnesi olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Yörenç, söz konusu karakterin senaryoda herhangi bir fiziki temasta bulunmadığını, buna rağmen çekimlere izin verilmediğini belirtti.

Netflix'in açıklamasında da Yörenç'in bu ifadeleri doğrulandı.

RTÜK üyesi Taşçı: Netflix’le yapılan gayri resmi görüşmeler suç teşkil ediyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı ise, (dizideki) değişikliklerinin RTÜK Üst Kurulu’nun bilgisi dışında yapıldığını ve kurulun ‘resmi olarak Netflix’le konuşmadığını’ ifade etti. Taşçı, “Bazı alt bürokratlar devreye girip bazı değişiklikler yapılmasını sağladıkları aşikar. Ancak hangi diziden hangi karakterin çıkarıldığın tam olarak bilmiyoruz" dedi.

Sorunun sadece 'Şimdiki Aklım Olsaydı' ile sınırlı olmadığını ve 40 civarında filmde değişiklik söz konusu olduğunu belirten Taşçı, "Netflix’le yapılan gayri resmi görüşmeler suç teşkil ediyor. Bu siyasidir” uyarısı yaptı.

AK Parti 'Resmi düzeyde iletişim yok' demişti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ünal, "NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Netflix ise şu açıklamayı yapmıştı:

“Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz” .