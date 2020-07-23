D-100 karayolunda dün akşam saatlerinde trafiği keserek yavru kediyi kurtaran Nazlı Altan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"Trafik orta hızda akarken sol taraftan bir canlının fırladığını gördüm, ilk başta kedi olduğunu bilmiyordum. Yaralı olduğunu düşündüm, bariyerlere sığınmıştı. Yaralı bir canlının olduğunu düşününce çok üzüldüm ve trafiği kontrollü bir şekilde durdurdum" diyen Altan, devamında "Ona yaklaşınca yaralı olmadığını gördüm ve çok mutlu oldum ve yanıma alıp yoluma devam ettim. Bakıma muhtaç yavru bir kediydi. Görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra kötü yorumlarda yapılmış. İnsan hayatını riske atıp trafiği durdurduğunu düşünmüşler. Ben kontrollü bir şekilde trafiği durdurarak o canlıyı oradan aldım" ifadelerini kullandı.

'Benim trafiği durdurmam değil, hayvanlara şiddet uygulayan insanlar eleştirilmeli'

İnsani bir görevi yerine getirdiğini aktaran Altan, "Son zamanlarda hayvana şiddet olayları gündeme geliyor. Bir köpeğe tecavüz edildi. Bunu yapan kişide serbest bırakıldı. Benim orada trafiği durdurmamı değil de hayvanlara şiddet uygulayan, istismar eden insanlar eleştirilmeli. Güzel tepkiler de aldım. Sosyal medya hesapları üzerinden teşekkür edenler de oldu. Ben o canı oradan kurtarırken bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ancak böyle güzel tepkiler alınca insan mutlu oluyor. Bu insani bir görev, bir şov değil" şeklinde konuştu.

D-100'de yolu keserek kurtardığı yavru kediyi sahiplendi:

- Artık evimizin bir ferdi olarak hayatını sürdürecek

- Benim trafiği durdurmam değil, hayvanlara şiddet uygulayan, istismar eden insanlar eleştirilmelihttps://t.co/VKu4tou8Rf pic.twitter.com/CyycEMQtxY — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 23, 2020

​Yavru kediyi sahiplendiğini söyleyen Nazlı Altan, "Kedi şuan evimde, çok mutlu şuan. İş yoğunluğundan henüz veterinere götüremedim, gerekli kontrolleri yaptırıp aşılarını tamamladıktan sonra artık evimizin bir ferdi olarak hayatını sürdürecek. Henüz bir isim koymadım ancak 'Venüs' ismini düşünüyorum" diye konuştu.

Kurtardığını yavru kedinin yine yaralı haldeyken yolda bularak iyileştirdiği martıyla aynı evi paylaşacağını belirten Altan duyduğu mutluluğu dile getirdi.