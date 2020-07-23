Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. İki bakanın görüşmesinde turizm, Libya ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginlik ele alındı.

Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile de telefonda görüştü.