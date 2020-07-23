Köpeğe tecavüz edip öldürmekle suçlanan Volkan Uzun tutuklandı

Uzun'un 9 ayrı suç kaydı ve araması olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından bir köpeğe eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde yapılan paylaşımlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:
22.07.2020 günü ilimiz Çankaya ilçesinde meydana gelen olayla ilgili 9 ayrı suç kaydı ve aranması olan şüpheli V.U. yakalanarak gözaltına alınmış, 23.07.2020 günü cezaevine teslim edilmiştir."
23.07.2020 Tarihli Basın Açıklaması ⚠️ pic.twitter.com/qvHsprXx8n— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) July 23, 2020
Uzun, daha önce gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)