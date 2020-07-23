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    İmamoğlu, kendisinin 'hakaret ettiğini' savunan Fatih Portakal ile ilgili ilk kez konuştu

    © Fotoğraf : İBB
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007231042514100-imamoglu-kendisinin-hakaret-ettigini-savunan-fatih-portakal-ile-ilgili-ilk-kez-konustu/

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, VİP krizinde 'hakaret ettiğini duydum' diyen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ile ilgili soruya, “Bir gün siyaset biter, iki arkadaş gibi otururuz, elbet söyleyeceklerim var ona” sözleriyle cevap verdi.

    Armağan Çağlayan’ın 'Gör Beni' programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasete atılma kararını ve sonrasını anlattı.

    Bir gün siyaseti bırakıp işine geri dönmek istediğini söyleyen İmamoğlu, çok yoğun bir çalışma temposu içine gireceğini babasının siyasetle ilgilendiği dönemlerden bildiğini aktardı. 

    'O hâlâ bana Ekrem der, ben ona Fatih'

    Üniversite döneminde aynı evde kaldıkları, Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal’ın seçim döneminde Ordu Havalimanı’nda yaşanan ‘VIP krizine’ dair kendisinin hakaret ettiğini duyduğunu iddia etmesiyle ilgili de Çağlayan’ın bir sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, aralarında bir kızgınlık, kırgınlık, küslük olmadığını, bu konuyla ilgili kendisinin Portakal’ı aramadığını söyledi.

    “Biz aynı evi paylaşmış iki insanız, hala benim üniversite arkadaşım, bunda bir azalma olmaz” diyen İmamoğlu, “O hâlâ bana Ekrem der, ben ona Fatih derim, aramıza makam-mesafe koymayız. Bizim arkadaşlığımız neredeyse 30-31 sene oldu. Bir gün siyaset biter, iki arkadaş gibi otururuz, elbet söyleyeceklerim var ona”  dedi. 

    Portakal o süreçte, ''Hiçbir insan küfürü hak etmez, etmemelidir''  yorumunda bulunmuştu.

    'Aklınıza gelmeyecek saldırı biçimleriyle karşılaştım'

    İmamoğlu, Çağlayan’ın “Ben bir büyükşehir belediye başkanının genel başkanından daha çok saldırıya uğradığını ilk defa görüyorum. Bu kadar zor olacağını tahmin etmiş miydiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    "Benim için bir alışma dönemi oldu. Bir ilçede belediye başkanıyken de saldırı var. Ölçeği elbette küçüktü. Ama alışkınım. Ben ne yapılabileceğini biliyorum. Ne acıdır ve ne yazıktır ki aklınıza gelmeyecek saldırı biçimleriyle karşılaştım ki bazılarını anlatmaktan utanıyorum. CHP’li belediye başkanı cami yapıyor diye oraya imam vermeyen müftü olabilir mi? Bunlarla karşılaştık. Bu kadar uç tavırları yaşamış birisi olarak vücudum buna bağışıklık kazanmış durumda. Ama bu olmadı. Birinci yılı doldurduğum için eski belediye başkanlarını geziyorum. Benim yaşadıklarımın zerresini yaşamamışlar. İktidar partisi iseniz, belediye de sizin partinizden değil hafif bir omuz dönebilirsiniz, anlarım. Hafif burun kıvırabilirsiniz… Benim gördüğüm ve yaşadığım bu taraz üslup, müdahaleler, kötülemeler, uydurmalar acı. Diyorum ki bunların her birisi bir ülkedeki demokrasinin olgunlaşması evresi."

     

    Etiketler:
    İBB, VIP, Ordu, Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu
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