İnce: Kışlaya siyaset girmemelidir, girerse dün kahraman ilan edilen bugün kadrosuzluk nedeniyle emekli edilir

24 Haziran 2018'deki seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve seçim döneminde 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkında, “Apoletlerini sökeceğim" Muharrem İnce, sosyal medya hesabından konuyla ilgili göndermede bulunan bir paylaşımda bulundu.