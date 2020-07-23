7 TİP'li gencin katledilmesi olayının faili Kırcı: Bahçelievler katliam değildir, Ülkücülerin intikamıdır

Ankara'nın Bahçelievler semtinde 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 gencin öldürüldüğü olayın faillerinden Haluk Kırcı, olayın 'katliam' olmadığını, 'Ülkücülerin intikamı' olduğunu söyledi.
Haber Global'e konuk olan Kırcı, "Katliamı neden gerçekleştirdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Katliam katliam denilip geçiliyor. Sanki başka katliam olmadı Türkiye'de. Hep Bahçelievler ön plana çıkarıldı. İstanbul’da 1 Mayıs Mahallesi’nde 5 işçi Ülkücü diye öldürüldü. Adanada 5 tane Ülkücü öğretmen öldürüldü. Bahçelievler katliam değildir. Biz öldürülen iki arkadaşımızın intikamı için oraya gittik."
Bahçelievler katliamını gerçekleştiren Haluk Kırcı'dan açıklama: Biz oraya katliam yapmak için gitmedik. İntikam için gittik pic.twitter.com/XPVRzd7Krl— Haber Global (@HaberGlobal) July 23, 2020
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