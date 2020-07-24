Eskişehir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.19'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 10.84 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.19'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 10.84 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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