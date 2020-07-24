Pınar Gültekin'in annesi: Oraya gittim, kameralara baktım, tek kişi değil

Muğla'da kaybolduktan beş gün sonra yakılıp ardından üstüne beton dökülmüş halde bir varilin içinde ölüsü bulunan Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Kamera kayıtlarını izleyen Pınar'ın annesi Şefika Gültekin, "Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değil ama tek kişi yakalanmış" dedi.

Katil Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'in bedenini yaktığı varili nasıl taşıdığı araştırılıyor. Katile birisinin yardımcı olup olmadığı ise hâlâ soru işareti.

Pınar Gültekin cinayetinde vahşice katledilmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar’ın cesedini varile koyup yakmaya çalıştığı sırada ‘Melek Teyze’ diye bahsettiği bağ evi komşusunun dumandan rahatsız olup kendisini uyardığını anlatmıştı. Şahit sıfatıyla ifade veren 75 yaşındaki Melek Set, o akşam gördüklerini anlattı.

'Cemal bu saatte ne yakıyorsun oğlum?'

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Melek Set dumanı ve ateşi fark ederek o tarafa doğru geldi, 10-15 metre yaklaştı. Varil yanarken Cemal Metin Avcı başında, ayakta bekliyordu. Saat 20.00 civarıydı. Melek Set, “Cemal bu saatte ne yakıyorsun oğlum?” diye sordu. Cemal Metin de “Boş bira kasalarını yakıyorum” dedi. Melek Set, “Oğlum, plastik bu mevsimde, bu saatte yakılmaz. Allah göstermesin, ateş sıçrar, herkesi yakarsın. Bunları sabahtan yak” diye uyardı. Metin Cemal ise “Bana bir şey olmaz” diyerek yakmaya devam etti. Melek Set de kendi bahçesine geri döndü.

'Panik hali yoktu, sakin ve soğukkanlıydı'

Melek Set, fail Avcı’nın o andaki tavırlarını polise “Panik hali yoktu. Sakin ve soğukkanlıydı. Etrafta başka kimseyi de görmedim” sözleriyle anlattı.

'Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz'

Cemal Metin Avcı ifadesinde “Her şeyi kendi başıma yaptım” demişti. Kızının cenazesinde konuşan annesi Şefika Gültekin ise “Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı” diye konuşmuştu.

Avcı’nın herhangi birinden özellikle varilin taşınması konusunda yardım alıp almadığı araştırılıyor. Ancak şimdiye kadar bir bulguya ulaşılamadı.