Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya'ya doğru koştu

Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için bekleyen kalabalığın, polis bariyerlerini aşarak Ayasofya'da doğru koştuğu görüldü.

Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya'nın çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalığın ise koşarak Ayasofya'ya ilerlediği görüldü.